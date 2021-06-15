Honor запасла миллион Honor 50 к старту продаж

Уже завтра состоится официальная презентация смартфонов линейки Honor 50, которые предложат топовую камеру по цене среднего уровня. Судя по всему, производитель уверен в успехе новинок, поскольку к старту продаж было заготовлено более миллиона устройства. Ранее сообщалось, что Honor намерена увеличить долю на китайском рынке с 8,5% до 16% рынка. И это до конца текущего года.

По предварительным данным, Honor 50 получит процессор Snapdragon 778G, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 108 Мп, 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, батарею ёмкостью 4300 мАч, быструю зарядку мощностью 66 Вт и сдвоенную селфи-камеру на 32 Мп и 16 Мп.
Комментарии и отзывы Honor 50
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