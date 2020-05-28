Хромбук Google Trogdor засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о новом ноутбуке компании Google, работающим под управлением операционной системы Chrome OS. Новинка проходит под кодовым названием Trogdor. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается материнской платой с обозначением Lazor, 8 ГБ оперативной памяти и восьмиядерной платформой Qualcomm с архитектурой ARM v8. Предположительно, речь идет о прошлогоднем Snapdragon 7c с тактовой частотой до 2,45 ГГц, графическим адаптером Adreno 618 и LTE-модемом Snapdragon X15. В однопоточном тестировании ноутбук набрал 558 баллов, а в многоядерном – 1528 баллов.