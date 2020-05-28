Хромбук Google Trogdor засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о новом ноутбуке компании Google, работающим под управлением операционной системы Chrome OS. Новинка проходит под кодовым названием Trogdor. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается материнской платой с обозначением Lazor, 8 ГБ оперативной памяти и восьмиядерной платформой Qualcomm с архитектурой ARM v8. Предположительно, речь идет о прошлогоднем Snapdragon 7c с тактовой частотой до 2,45 ГГц, графическим адаптером Adreno 618 и LTE-модемом Snapdragon X15. В однопоточном тестировании ноутбук набрал 558 баллов, а в многоядерном – 1528 баллов.

Комментарии и отзывы Google Trogdor
Обзоры:
Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-QОбзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебыОбзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы
Лучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FLЛучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FL
Новости:
Ноутбуки Samsung Galaxy Book появились в продаже

Компания Samsung дала старт продажам ноутбуков Galaxy Book, отличительной особенностью которых являются Q...
Представлены студенческие ноутбуки ASUS E210, E410 и E510

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями E210, E410 и E510, которые получили дисплеи диагон...
Новый ноутбук Huawei получит процессор Ryzen 7 4800H

Ни для кого не секрет, что компания Huawei активно оснащает свои ноутбуки процессорами от AMD, а недавний...
Обзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Представители IGN проведут событие Summe...
Представители IGN проведут событие SummeПосле отмены мероприятия E3 2020, ассоциация ESA объявила дату мероприятия на следующий год. Компания не ...
Sony рассказала про характеристики PlayS...
Sony рассказала про характеристики PlaySВчера состоялась официальная презентация, на которой представитель компании Sony официально рассказал про...
LG Velvet получил слабое железо...
LG Velvet получил слабое железоНекотор время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания LG решила вернуться н...
TeamGroup представляет модули памяти Vul...
TeamGroup представляет модули памяти VulTeam Group объявила о выпуске модулей памяти Vulcan Z и Dark Z емкостью 32 ГБ. Оперативная память доступн...
ID-Cooling ZoomFlow 360X Snow выглядит о...
ID-Cooling ZoomFlow 360X Snow выглядит оОфициально представлена новая система жидкостного охлаждения ID-Cooling ZoomFlow 360X Snow, которая облад...
AMD выпустила новую версию Radeon Rays 4...
AMD выпустила новую версию Radeon Rays 4После выпуска программы GPUOpen в которой были представлены новые наборы инструментов и расширенный пакет...
Киберспортивный монитор BenQ Zowie XL254...
Киберспортивный монитор BenQ Zowie XL254BenQ анонсировала свою новую версию монитора XL2546S. С момента своего выпуска ZOWIE XL2546 стал лучшим ...
Обзор SVEN AP-G999MV. Игровая компьютерн...
Обзор SVEN AP-G999MV. Игровая компьютернСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает ра...
Xiaomi RedmiBook получит очень тонкие ра...
Xiaomi RedmiBook получит очень тонкие раПроизводителям смартфонов достаточно тяжело как-то привлекать к себе внимание, так как на рынке уже все т...
Intel Core i9-10900K очень горяч...
Intel Core i9-10900K очень горячСлухов вокруг процессоров Intel ходит достаточно много, так как производитель довольно долго томил аудито...
Samsung строит новые заводы...
Samsung строит новые заводыКомпания Samsung длительное время разрабатывает процессоры для различных компаний, тем самым позволяя им ...
Facebook представила видеочат Messenger ...
Facebook представила видеочат Messenger Facebook Messenger Rooms дает возможность проводить видеочаты с участием до 50 человек одновременно. В от...
Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство
Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600KОбзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600K
Обзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CLD 8GO). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 SuperОбзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CLD 8GO). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 Super
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушникиОбзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушники
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor