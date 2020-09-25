Хромбук HP Pro c645 получит 16 ГБ ОЗУ

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pro c645 Chromebook Enterprise, которая работает под управлением Chrome OS. Новинку оснастили 4-ядерным процессором Ryzen 7 3700C с тактовой частотой от 2,3 ГГц до 4,0 ГГц, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью 128 ГБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, поддержкой сенсорного ввода (есть версия с HD-дисплеем), двумя портами USB 3.2 Type-C и двумя USB 3.2 Type-A, интерфейсом HDMI 1.4, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом microSD, повышенной прочностью по стандарту MIL-STD 810H, а также клавиатурой с подсветкой и сканером отпечатков пальцев в качестве опции. Старт продаж хромбука намечен на декабрь, но цена пока не сообщается.