Хромбук Lenovo ThinkPad C14 оценен в 630 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad C14 Chromebook Enterprise, работающей под управлением Chrome OS. Новинка оснащается чипами Intel Alder Lake или Alder Lake vPro вплоть до мощных Core i7, 14-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD и яркостью 250 кд/м2 (есть вариант с сенсорным дисплеем, яркость которого равна 300 кд/м2), до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 128 ГБ флеш- памяти eMMC или твердотельным накопителем вместимостью до 256 ГБ, закрывающейся веб-камерой, дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6E, опциональным CAT9 4G LTE3 через SIM-карту, двумя интерфейсами USB 3.2 Type-A, двумя USB 4.0 Type-C (Thunderbolt в вариантах vPro), одним HDMI, 3,5-мм гнездом, слотом microSD, массой 1,56 кг, габаритами 325,4:217:19,83 мм, аккумулятором ёмкостью 57 Втч и комплектной зарядкой мощностью 65 Вт. Хромбук появится в продаже в июне по цене от 630 долларов.

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