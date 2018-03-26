Хромбук-трансформер процессор Intel Celeron N3350 поколения Apollo Lake

Состоялся анонс хромбука-трансформера CTL NL7 с поддержкой пера Wacom. Новинка оснащена 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 * 768 пикселей. В основе устройства лежит процессор Intel Celeron N3350 поколения Apollo Lake, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 32 Гбайт. Работает хромбук под управлением операционной системы Chrome OS. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Есть два порта USB Type-C и два порта USB 3.0 Type-A, а также поворотная камера. Приобрести аппарат можно за 230 долларов США.