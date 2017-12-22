Хромбуки на Qualcomm Snapdragon могут выпустить в 2018 году

Не так давно стало известно о том, что в начале 2018 года будет выпущено сразу несколько ноутбуков на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и операционной системой Windows 10. Сообщалось также, что будут модели и на топовом чипсете Snapdragon 845. Ну а сегодня стало известно о хромбуках на базе Snapdragon. По словам источников, разработчики Chrome OS работают над неназванной платой на базе Snapdragon 845. Напомним, что это чип характеризуется восемью вычислительными ядрами Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 630, модулем обработки изображений Spectra 280 и сотовым модемом Snapdragon X20 LTE. Дойдет ли дело до коммерческих образцов, пока неизвестно.