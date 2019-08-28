Huami представила две пары водонепроницаемых смарт-часов

Huami, ключевой партнер Xiaomi по носимым технологиям, представил два новых устройства «умные» наручные часы Amazfit Smart Sports Watch 3 и Amazfit GTS.

Квадратные Amazfit GTS оснащены большим 1,65-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 348 x 442px. Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава и имеет размеры 43,25 x 36,25 мм. Он довольно тонкий и легкий - 9,4 мм и 24,8 г без ремешка. Батарея емкостью 220 мАч рассчитана на срок службы 14 дней, а при непрерывном использовании GPS аккумулятор прослужит 25 часов.

Amazfit Smart Sports Watch 3 получил круглый дисплей размером 1,34 дюйма, защищенный закаленным стеклом. Это маломощный трансфлективный дисплей с разрешением 320x320 пикселей. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали 316L диаметром 48,6 мм. Он поставляется со спортивным силиконовым ремешком, который можно легко заменить на любой другой 22-мм ремешок.

Обе новинки располагают сенсором BioTracker PPG для отслеживания частоты сердечных сокращений (ЧСС). Кроме того, есть акселерометр, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, датчики давления, освещенности, NFC и Bluetooth 5.0 LE. Часы получили герметичный корпус и способны выдерживать погружения под воду на глубину до 50 метров. Amazfit Smart Sports Watch 3 стоит ореинтеровочно за $ 180, а Amazfit GTS в $ 125.