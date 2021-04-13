Huawei Band 6 доступен по цене 59,99 долларов США

Смарт-браслет Huawei Band 6 теперь доступен для покупки по цене 59,99 долларов.

Смарт-браслет оснащен 1,47-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем и несколькими циферблатами через приложение Watch Face Store.

Huawei Band 6 поставляется с различными функциями управления здоровьем, такими как круглосуточный монитор SpO2, монитор сна и стресса и мониторингом сердечного ритма. А также поддерживает 96 спортивных режимов и специальное отслеживание менструального цикла для женщин.

Huawei Band 6 доступны в оранжевом, черном, розовом и зеленом цвете, и в двух разных вариантах: с наличием NFC модулем и без него. Автономность смарт-браслета составляет 14 дней при полной зарядке и 10-дней при интенсивном использовании.