Huawei Band 6 получает новые функции с обновлением

Huawei выпустила обновление для Band 6, фитнес-трекера, выпущенного компанией чуть более года назад. Напомним, что Huawei Band 6 оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 194 x 368 пикселей и батареей, которая должна работать до 2 недель без подзарядки. Кроме того, Huawei предварительно загружает 96 режимов тренировок и множество функций для здоровья, таких как мониторинг сна TruSleep 2.0.

Обновление 11.1.3.20 для Band 6, доступно по всему миру. Как показано на снимке экрана ниже, 11.1.3.20 занимает 9,63 МБ. Несмотря на свой размер, 11.1.3.20 необходимо сначала загрузить через приложение Huawei Health, прежде чем переносить его на Huawei Band 6. Хотя обновление этого месяца невелико по размеру, оно добавляет две важные функции в Band 6, а также три оптимизации.

В частности, Huawei добавила возможность защиты вашего Band 6 с помощью PIN-кода, которая по необъяснимым причинам недоступна с момента запуска фитнес-трекера. Кроме того, Band 6 теперь может просыпаться, когда вы касаетесь его дисплея, что является еще одной функцией, которая является обычной для фитнес-трекеров и умных часов. Huawei также утверждает, что оптимизировала стабильность системы, стабильность соединения Bluetooth и пользовательский интерфейс в некоторых областях.
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