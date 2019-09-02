Huawei Enjoy 10 Plus представят 5 сентября

Серия Huawei Enjoy, которая более известна во всем мире, так как Huawei Y собирается представить новое поколение смартфонов. Huawei Enjoy 10 Plus будет представлен в Китае 5 сентября. Это будет отличный смартфон для людей, которые не гонятся за техническими характеристиками и предпочитают доступную цену за устройство, которое будет верно служить им в течение дня.

Пока нет подтверждения о технических характеристиках устройства. Ожидается, что Huawei Enjoy 10 Plus будет оснащен 6,59-дюймовым экраном Full HD + с разрешением 2340 x 1080 пикселей, Kirin 710 SoC в сочетании с 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. На задней панели устройства будет установлен сканер отпечатков пальцев и тройной модель камеры 48MP + 8MP + 2MP. Устройство должно получить 16MP селфи-камеру. Смартфон упакован батареей 4,000mAh с поддержкой быстрой зарядки.