Huawei Enjoy 10 показали официально

Некоторое время назад на просторах интернета ходила информация о том, что компания Huawei планирует обновить свою линейку доступных смартфонов. Но, тогда никто не знал наверняка, какие устройства будут выпускаться производителем и как именно компания из Китая с проблемами с Google будет привлекать к себе внимание. Теперь же смартфон Huawei Enjoy 10 официально показали и можно с уверенностью говорить, что это крутой продукт среднего класса с достаточно привлекательным внешним видом и неплохой начинкой. Вопрос, конечно, в стоимости для отечественного рынка, ведь ее пока что никто не называет, но можно быть уверенным в том, что гаджет выйдет доступным. Во всяком случае пока что устройство не выглядит дорогой игрушкой и это радует.