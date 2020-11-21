Huawei Enjoy 20e получит процессор Snapdragon 460

Недавно стало известно, что Qualcomm разрешили поставлять однокристальные системы компании Huawei. Речи идет о 4G-процессорах, а вот платформы с модемом 5G по-прежнему находятся под санкциями. Сегодня стало известно, что первым после перерыва смартфоном Huawei на основе аппаратной платформы Qualcomm станет Enjoy 20e. Он получит восьмиядерный чипсет Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610. Смартфону также прочат 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, экран с разрешением HD+, батарею ёмкостью 5000 мАч, пластиковый корпус и зарядку на 10 Вт. Вариант на 4 ГБ оперативной памяти будет стоить 183 доллара, а версия с 6 ГБ ОЗУ обойдется в 213 долларов.

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