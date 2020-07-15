Huawei Enjoy 20s получит огромный дисплей

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о некоем смартфоне Huawei с кодовым наименованием TNN-AN00. Предполагается, что в продажеу устройство выйдет под названием Huawei Enjoy 20s. Смартфон получит крупный 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, производительную восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и модемом 5G, фронтальную камеру с модулем разрешением 8 Мп, тройную основную камеру с датчиками разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, быструю зарядку мощностью 22,5 Вт и предустановленную ОС Android 10 с фирменной надстройкой EMIUI 10.1. Размеры устройства составят 170:78,5:8,9 мм, а масса – 212 г.