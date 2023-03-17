Huawei Enjoy 60 получит батарею на 6000 мАч

В сеть утекло рекламное изображение смартфона Huawei Enjoy 60, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, главной особенностью грядущей новинки станет аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч. Смартфон также оснастят поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, фирменной однокристальной системой Kirin 710A, 8 ГБ оперативной и 128 256 ГБ флэш-памяти, 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. В качестве операционной системы здесь будет использоваться фирменное программное обеспечение HarmonyOS 3.0.