Huawei Enjoy 70 с АКБ на 6000 мАч оценили в 170 долларов

Компания Huawei представила недорогой смартфон Enjoy 70, который уже появился в китайской продаже по цене в 170 и 200 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили старой однокристальной системой Huawei Kirin 710A, предустановленной операционной системой Harmony OS 4, 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной быстрой зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, разъемом USB-C и модулем NFC для бесконтактной оплаты.

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