Huawei FreeBuds Pro получит новый вариант черно-белого цвета

Новый вариант цвета наушников Huawei FreeBuds Pro появился на китайском сайте электронной коммерции JD.com.

Вариант цвета имеет очень контрастную черно-белую цветовую схему. В нем наушники по-прежнему в основном белые, но с черными акцентами, выделенными текстом логотипа, ушными вкладышами и другими элементами.

Черно-белая схема также присутствует на зарядном футляре, причем коробка в основном белая, но с логотипом Huawei, напечатанным внутри большого прямоугольника. Внутренности корпуса кажутся полностью черными, что придает уникальный вид.

Что касается цены, то черно-белые наушники TWS от Huawei FreeBuds Pro обойдутся вам в 899 юаней или около 140 долларов