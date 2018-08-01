Huawei Honor Play приехал в Россию

Длительное время разработчики мобильных телефонов выпускают разнообразные игровые решения, которые действительно выглядят интересно. Например, смартфон Huawei Honor Play некоторое время отправили в продажу, а теперь он даже приехал в Россию. Стоимость продукта составляет 25000 рублей, это довольно неплохая цена для игрового смартфона, хотя многие считают, что производитель немного переборщил с ценником для нашей страны. Впрочем, это далеко не редкость — обычно именно так и происходит. Если вы большой фанат мобильных игр, то обязательно присмотритесь к данному продукту, так как у него есть все шансы на успех. С другой стороны, за 25 тысяч рублей можно легко купить смартфон среднего или более высокого класса, который тоже запускает игры и все в таком духе.