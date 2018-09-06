Huawei Mate 20 Lite получил безрамочный дисплей

Новинка имеет вес 172 грамма и размеры 158,3 х 75,3 х 7,6 мм. Емкость аккумулятора равна 3750 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки.Набор памяти Huawei Mate 20 Lite представлен энергонезависимым модулем на 64 ГБ и 4 ГБ «оперативки». При необходимости увеличить память можно воспользоваться microSD-картой объемом до 256 ГБ.Процессор позволяет реализовать функции искусственного интеллекта, благодаря которым повышается производительность смартфона, оптимизируется расход заряда батареи и улучшается качество фотоснимков. Рабочей средой для софта выступает графическая оболочка EMUI 8.2, разработанная на основе Android 8.1 Oreo.Не обошлось без модного выреза в верхней части дисплея. В этой области находятся различные датчики, разговорный динамик и сдвоенная селфи-камера с оптикой 24 МП и 2 МП. Тыльная панель изготовлена из стекла. На ней расположен дактилоскопический сканер для идентификации пользователя. Главная камера состоит из двух сенсоров с разрешением 20 МП и 2 МП. О стоимости смартфона пока неизвестно.