Huawei Mate 20 Pro и его функции

Компания Huawei выпустила смартфон с двусторонний беспроводной зарядкой. Между разговорным динамиком Huawei оставила небольшое пространство для усиления звука. Куда интереснее реализован нижний динамик, который встроен прямо в разъём USB Type-C. Из других особенностей стоит отметить наличие инфракрасного датчика для управления бытовой техникой, который всё реже встречается в смартфонах. Также интересно, что в Mate 20 Pro для отвода тепла от процессора используется только термопаста, а вот медные трубки производитель решил не устанавливать. Возможно, это заслуга нового 7-нм техпроцесса, по которому выполнен Kirin 980.Большинство элементов, такие как камеры, динамики и другие, без проблем отключаются от системной платы и извлекаются из корпуса. Подробный анализ тройной основной камеры Mate 20 Pro выявил, что только 8-мегапиксельный модуль имеет оптическую стабилизацию изображения.Любой смартфон со стеклянным задником, сначала Mate 20 Pro нужно разогреть феном, чтобы ослабить действие клея. Сразу под крышкой находятся катушка беспроводной зарядки и металлическая пластина, защищающая плату со всеми важными компонентами.О стоимости смартфона пока неизвестно.