Huawei Mate 20 Pro первым получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm

Китайские источники сообщили о том, что флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro получат разные подэкранные сканеры отпечатков пальцев. Младшей модели достанется оптический дактилоскоп, который применен в Huawei Mate RS Porsche Design. А вот старшая модель получит более продвинутый ультразвуковой сканер производства Qualcomm. Во-первых, он способен распознать отпечатки при толщине защитного стекла до 800 мк (в оптических сканерах эта величина равна 300 мк). А во-вторых, он точно распознает прикосновения мокрыми или грязными пальцами. По слухам, Huawei будет эксклюзивно использовать ультразвуковые датчики Qualcomm в своих смартфонах до февраля следующего года.