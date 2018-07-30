Huawei Mate 20 Pro засветился на живом фото

Сетевые источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен флагманский смартфон Huawei Mate 20 Pro. Качество снимка оставляет желать лучшего, однако можно заметить очень узкие рамки по всей площади передней панели. Впрочем, ручаться за достоверность этой утечки мы бы не стали. Напомним, что смартфону прочат 6,9-дюймовый дисплей, фирменный процессор Kirin 980, который будет изготавливаться по 7-нанометровой технологии, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Официальный анонс ожидается ближе к концу года.