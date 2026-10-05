Vivo Y600k Turbo получил аккумулятор на 9020 мАч

Компания Vivo объявила о выходе смартфона Y600k Turbo, который будет базироваться на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графикой Adreno 810.

Новинку также оснастили 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц и локальной пиковой яркостью 5000 нит, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 9020 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки и обратной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на основе операционной системой Android 16, подэкранным дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками, ИК-пультом, модулем NFC, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 415 долларов.
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