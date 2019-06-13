Huawei Mate 20 X 5G получил сертификат

На текущий момент у компании Huawei все довольно плохо в плане смартфонов, так как власти США запретили американским компаниям сотрудничать с китайскими брендами. Это очень странное решение, учитывая возможности китайских гигантов, но так уж получилось и мы с вами ничего с этим не поделаем. Тем не менее, в Huawei даже не думают сдаваться и уже тестируют новую операционную систему, которая работает даже быстрее, чем Android. Теперь даже появилась информация о том, что компания уже получила лицензию на смартфон Huawei Mate 20 X 5G, который умеет работать с сотовыми сетями пятого поколения. Это достаточно интересная технология, которая выведет интернет на смартфонах на совершенно новый уровень. Пока что стоимости гаджета нет.