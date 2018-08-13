Huawei Mate 20 и его характеристики

Компания Huawei выпустила в этом году смартфон среднего варианта. Аппарат получит 7-нм чипсет Kirin 980 (будет представлен на IFA 2018), сканер отпечатка в экране и продвинутую систему распознавания лица. Последние два пункта получили подтверждение на новых снимках, опубликованных в социальной сети Weibo. На них мы якобы можем видеть дисплейную панель Mate 20 с соответствующим набором датчиков для 3D-сканирования лица и дактилоскопический сенсор на обратной стороне. Дизайн диктует трендовый вырез в верхней части 6,3” AMOLED-панели. О стоимости смартфона пока неизвестно.