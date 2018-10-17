Huawei Mate 20 стоит 48 тысяч рублей

На территории России вскоре начнут продавать новый смартфон Huawei Mate 20, который оказался весьма привлекательным как в плане стоимости, так и в плане дизайна. На тыльной стороне устройства расположена система из трех камер, она выглядит необычно, но внимание привлекает, а это главное. Отметить стоит интересную текстуру тыльной стороны, она тоже выглядит нестандартно. Там же расположен сканер отпечатков пальцев, логотип компании и все в этом духе. На фронтальной панели гаджета размещен лишь дисплей и больше ничего лишнего. В этом плане разработчики пошли по стопам своих конкурентов и предоставили потенциальному покупателю максимум свободного пространства. Работает новинка на процессоре Kirin 980 и уже совсем скоро базовую версию в России будут отдавать за 48 тысяч рублей. Довольно дешево.