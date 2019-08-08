Huawei Mate 30 Lite получит HongMeng OS

Huawei все еще планирует выпустить смартфон на базе ОС HongMeng в конце этого года. Компания в настоящее время готовит два варианта Mate 30 Lite для выпуска в середине сентября. Модель, предназначенная для Европы и других международных рынков, будет поставляться с Android 10 Q и EMUI 10 прямо из коробки, в то время как версия, созданная для китайского рынка, станет первым телефоном Huawei с предустановленной операционной системой.

Конкретные детали о HongMeng OS пока не сообщаются. Операционная система, была разработана с учетом широкого спектра устройств и должна дебютировать на Smart TV под брендом Honor. Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,26-дюймовым перфорированным дисплеем и четырьмя камерами на задней панели, в квадратном модуле. Основной сдатчик на 48 МП, 8 МП с неизвестной функциональностью и два неуказанных 2 МП датчика.

Смартфон работает на базе 7-нм процессора Kirin 810 в паре с минимум 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Так же есть отдельная версия 8/256 ГБ. Новинка должен получить аккумулятор емкостью 3900 мАч.