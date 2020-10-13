Huawei Mate 30 Pro E представят вместе с Mate 40

В августе этого года китайский регулятор TENAA сертифицировал смартфон Huawei c кодовым названием LIO-AN00m. Тогда сообщалось, что аппарат выйдет в Китае под названием Mate 30 Pro Youth Edition, а в международную продажу как Mate 30 Pro Lite. Сегодня стало известно, что данный смартфон будет представлен 22 октября одновременно с флагманами Huawei Mate 40. Причем аппарат будет называться Huawei Mate 30 Pro E. Смартфон получит 6,53-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1176 пикселей, восьмиядерную платформу с тактовой частотой 2,86 ГГц (Kirin 990 5G?), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тыльную камеру с главным модулем на 32 Мп и аккумуляторную батарею ёмкостью 4400 мАч.

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