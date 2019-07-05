Huawei Mate 30 Pro на экран с отверстием по центру и круглая камера с четырьмя модулями

Популярный концепт-дизайнер Бен Гескин (Ben Geskin) создал на основе некоторых утечек изображение флагмана Huawei Mate 30 Pro.

Смартфон имеет стеклянный корпус с закруглёнными краями и широкоформатный дисплей с отверстием для камеры по центру, как у Galaxy Note 10. На задней стороне новинки виднеется круглая основная камера с четырьмя модулями и LED-вспышка. Сканер отпечатков пальцев, естественно, находится под экраном. Стоит отметить, что это всего лишь видение автора и не факт, что преемник Mate 20 Pro будет именно таким. Huawei Mate 30 Pro приписывают 6.7-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления кадров 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro. Смартфон будет работать на новом флагманском чипе Kirin 985, который станет на 10-20% производительней своего предшественника. Аппарат должен получить ещё аккумулятор на 4200 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой и новую версию ОС Android Q с оболочкой EMUI 10. Huawei Mate 30 Pro представят вместе с обычным Mate 30 в четвертом квартале этого года.