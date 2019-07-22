Huawei Mate 30 Pro получит большой экран с очень изогнутыми сторонами краями

Следующий флагман от Huawei должен быть Mate 30 Pro. До сих пор ходили слухи, что Mate 30 Pro станет небольшим обновлением Mate 20 Pro. Но это не значит, что нет новых возможностей, которые могли бы вас заинтересовать.

Помимо процессора Kirin 985, быстрой проводной зарядки 55 Вт, обратной беспроводной зарядки 10 Вт и до пяти задних камер с акцентом на видеосъемку, последняя утечка предполагает, что 6,71-дюймовый дисплей Mate 30 Pro будет иметь изогнутые края. Не то чтобы изогнутые дисплеи никогда не делались раньше, но это смартфон первый в серии Mate у которого такая большая кривизна. Также новинка получит крошечные рамки и небольшую выемку вверху, чтобы разместить систему 3D-камеры с глубинным зондированием.