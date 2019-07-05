Huawei Mate 30 Pro получит круглый блок основной камеры

Авторитетный инсайдер Бен Гескин поделился качественным рендером смартфона Huawei Mate 30 Pro, который впервые демонстрируется как спереди, так и сзади. Отметим вырез для фронтальной камеры в духе Samsung Galaxy Note10 и круглый блок четверной основной камеры. Последний сильно напоминает легендарный Nokia Lumia 1020. Также другой информатор, Мукул Шарма, утверждает, что Mate 30 Pro получит дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления картинки 90 Гц. Похожая панель используется, например, в недавнем OnePlus 7 Pro.