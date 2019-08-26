Huawei Mate 30 Pro с круглой камерой показали на рендере

Индийский искатель утечек Мукул Шарма поделился официальным рендером флагманского смартфона Huawei Mate 30, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, нас ждет круглый блок основной камеры, которая состоит из четырех модулей. В вырезе экрана можно заметить три датчика. На предыдущей утечке с младшей моделью Huawei Mate 30 была более узкая «челка» и два датчика. Также на постере говорится о реконструкции воображения, суперчувствительных датчиках изображения, фирменном чипсете Kirin 990 и поддержке двойной быстрой зарядки. Официальный анонс новых флагманов Huawei ожидается уже в следующем месяце.