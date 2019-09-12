Huawei Mate 30 Pro слили в сеть

На просторах интернета появилась якобы настоящая информация о характеристиках смартфона Huawei Mate 30 Pro. Инсайдеры уверяют, что новинка может похвастаться дисплеем с диагональю 6,8 дюйма, у которого будут загнуты края и это позволит немного уменьшить общие габариты продукта. Естественно, это довольно спорное решение, так как далеко не у каждого пользователя есть желание пользоваться гаджетом с загнутыми краями. Также инсайдеры уверяют, что у смартфона будет установлен процессор HiSilicon Kirin 990 5G с довольно высокой тактовой частотой и поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Но, это лишь информация от инсайдеров и на самом деле все может быть иначе. Мы предлагаем не забегать вперед и просто подождать анонса.