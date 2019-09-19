Huawei Mate 30 Pro сможет снимать видео в режиме 960fps/1080p

Сетевые источники поделились еще одной важной подробностью о флагманском смартфоне Huawei Mate 30 Pro, который будет представлен уже сегодня. Как известно, аппарат получит камеру с модулями 40 Мп, 40 Мп, 8 Мп и времяпролетную камеру (ToF). Ранее сообщалось, что камера будет записывать видео в разрешении 4K и замедленные ролики с частотой 7680 к/с. Сегодня было уточнено – частота 7680 к/с будет доступна при разрешении 720р, а 960 к/с – разрешении 1080р. Отметим, что подобной возможности нет больше ни у одного смартфона на рынке. Впрочем, смартфоны Huawei никогда не были лидерами в видеосъемке, а потому пользователей больше интересуют фотовозможности Mate 30 Pro. Получит ли этот смартфон звание лучшего камерофона, узнаем в ближайшее время.