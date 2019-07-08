Huawei Mate 30 на новых рендерах

Некоторое время назад на просторах интернета появился рендер смартфона Huawei Mate 30, который указывал на четыре камеры на тыльной панели. Чтобы камеры не занимали всю тыльную панель смартфона, производитель принял решение реализовать круглую платформу и на ней разместить все датчики изображения. Вот только пока что этот дизайн никто не видел и пользователи из интернета решили попробовать показать, как бы мог выглядеть такой смартфон. Результат вы видите на скриншоте — весьма неплохо выглядит и камера, и круглая платформа. А ведь это труд обычного пользователя, тогда как у компании Huawei огромные мощности и целая команда сотрудников, которые могут сделать еще лучше и интереснее. Осталось только дождаться официального анонса.