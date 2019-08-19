Huawei Mate 30 сможет записывать видео 4К при 60 к/с

2019-08-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Mate 30 ; [92]
Как известно, многие фотоаппараты и экшн-камеры не способны записывать видео в разрешении 4K и с частотой кадров 60 к/с, однако грядущий флагман Huawei Mate 30 вероятнее всего сможет похвастаться этой функцией. По словам источника, один из разработчиков смартфона подтвердил тот факт, что новая платформа Kirin 990 получит поддержку записи видео в 4К с 60 fps. Напомним, что официальная презентация камерофонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на фирменном чипсете Kirin 990 ожидается 19 сентября этого года.


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