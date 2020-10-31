Huawei Mate 30E Pro оценен в 800 евро

Компания Huawei выпустила в продажу смартфон Mate 30E Pro, который отличается от обычного Mate 30 Pro чипсетом Kirin 900E и меньшим количеством иностранных комплектующих. Аппарат оценен в 800 и 870 долларов за версии с 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти. При этом, базовая версия новенького Mate 40, который ничем не хуже Mate 30E Pro, стоит в Китае 750 долларов.

Смартфон также характеризуется защитой согласно степени IP68, OLED-дисплеем с углом кривизны 88°, как в новеньком Mate 40, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 40 Мп и оптической стабилизацией, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей емкостью 4500 мАч, проводной зарядкой мощностью 40 Вт, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 27 Вт и обратной беспроводной зарядки.