Huawei Mate 30E Pro получил аккумулятор на 4500 мАч

Компания Huawei представила в Китае смартфон Mate 30E Pro, который работает под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11. Новинка характеризуется 7-нанометровой платформой Kirin 990E, защитой согласно степени IP68, OLED-дисплеем с углом кривизны 88°, как в новеньком Mate 40, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 40 Мп и оптической стабилизацией, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей емкостью 4500 мАч, проводной зарядкой мощностью 40 Вт, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 27 Вт и обратной беспроводной зарядки. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.