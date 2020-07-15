Huawei Mate 40 Pro будет стоить 930 долларов

Сетевые источники поделились большой порцией подробностей о топовых смартфонах Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro, выход которых ожидается в конце этого года. Итак, младшей модели прочат плоский OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а старшей – изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 90-Гц и разрешением 1333p.

Mate 40 получит фронтальную камеру на 24 Мп с фиксированным фокусом и тройную тыльную камеру, а Mate 40 Pro – сдвоенную фронталку на 32 Мп с автофокусом и ToF-датчиком, а также квадрокамеру с двумя 50 Мп модулями. Также смартфонам прочат топовый чипсет Kirin 1020 5G, аккумуляторы на 4200–4500 мАч и 4500–5000 мАч, проводную и беспроводную зарядки на 40/27 Вт и 66/40 Вт соответственно, стереодинамики и вибромоторы Z-Axis. Huawei Mate 40 получит версии на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ по цене в 643, 715 и 786 долларов, а Mate 40 Pro – на 8/128, 8/256 и 12/512 ГБ за 929, 1000 и 1143 доллара.