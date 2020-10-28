Huawei Mate 40 Pro получил режим двойной записи

Компания Huawei выпустила для европейского Huawei Mate 40 Pro первое обновление, которое в числе прочего добавляет заявленный на презентации режим одновременной записи на тыльную и фронтальную камеру. Также апдейт улучшает работу галереи, повышает безопасность, добавляет приложение AppGallery для загрузки приложений, оптимизирует редактирование видео в приложении галереи, добавляет короткие персонализированные видеоролики и сентябрьский патч безопасности. Напомним, что Huawei Mate 40 Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 1200 евро.