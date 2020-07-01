Huawei Mate 40 Pro получит сканер лица

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei планирует в своем новом флагмане Huawei Mate 40 Pro добавить технологию сканирования лица пользователя в 3D. Благодаря этому сканирование будет более точным, а сама технология будет применяться для того, чтобы пользователи могли наслаждаться платежами без ввода пин-кода, например. Достаточно будет поднести смартфон к лицу пользователя, после чего платеж будет активирован. Достаточно интересное решение, которое, конечно же, уже используется в других смартфонах, но все же желание компании внедрить эту технологию в свой флагман мне может не радовать. Это очень круто и мы с нетерпением ждем официального анонса смартфона Huawei Mate 40 Pro, чтобы о нем поговорить.