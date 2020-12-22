Huawei Mate 40 Pro+ стал лидером рейтинга DxOMark

Лаборатория DxOMark протестировала смартфон Huawei Mate 40 Pro+, который предсказуемо был признан лучшим камерофоном на рынке. Аппарат набрал 139 баллов, обойдя предыдущего лидера Mate 40 Pro на 3 балла. За фотовозможности камера получила 144 балла, за видео – 115. Авторы обзора похвалили динамический диапазон в разных условиях съемки, хорошую цветопередачу и баланс белого, высокую детализацию, быстрый и точный автофокус почти при всех условиях съемки, а также хорошую детализацию и небольшое количество шумов при съемке на сверхширокоугольный модуль. Стоит отметить, что смартфон теперь будет продаваться в Китае только по понедельникам, средам и пятницам.

Комментарии и отзывы Huawei Mate 40 Pro+
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