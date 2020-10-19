Huawei Mate 40 Pro засветился на живом фото

Китайские источники опубликовали фото включённого флагмана Huawei Mate 40 Pro, официальный дебют которого состоится 22 октября. Отметим изогнутый по бокам дисплей и врезанную в левый верхний угол двойную фронтальную камеру. Также в сеть утекли скриншоты экрана устройства, которые подтверждают разрешение 2772:1344 пикселя, топовую фирменную платформу Kirin 9000, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 11.0.0. Ранее сообщалось, что смартфон получит OLED-дисплей, многомодульную основную камеру с оптическим зумом до 10х в старшей модели и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

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