Huawei Mate 40 Pro засветился на живом фото

Китайские источники опубликовали фото включённого флагмана Huawei Mate 40 Pro, официальный дебют которого состоится 22 октября. Отметим изогнутый по бокам дисплей и врезанную в левый верхний угол двойную фронтальную камеру. Также в сеть утекли скриншоты экрана устройства, которые подтверждают разрешение 2772:1344 пикселя, топовую фирменную платформу Kirin 9000, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 11.0.0. Ранее сообщалось, что смартфон получит OLED-дисплей, многомодульную основную камеру с оптическим зумом до 10х в старшей модели и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.