Huawei Mate 40 RS Porsche Design окажется дороже iPhone 12 Pro Max

Напомним, что официальная презентация смартфонов серии Mate 40 запланирована на 22 октября. В линейку войдут модели Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Предполагается, что смартфоны получат фирменную восьмиядерную платформу Kirin 9000 и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Стандартная модель должна получить 6,4-дюймовый плоский экран, а Pro-версия – 6,7-дюймовую изогнутую на боковые грани панель.
Один из сетевых инсайдеров опубликовал фотографию смартфона Mate 40 RS Porsche Design и назвал его цену. Если верить источнику, аппарат будет стоить 2000 евро, что дороже, чем iPhone 12 Pro Max в максимальной конфигурации памяти. При этом смартфон должен получить восьмиугольную пентакамеру, которая делает его претендентом на звание лучшего камерофона на рынке.