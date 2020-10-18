Huawei Mate 40 RS Porsche Design окажется дороже iPhone 12 Pro Max

Один из сетевых инсайдеров опубликовал фотографию смартфона Mate 40 RS Porsche Design и назвал его цену. Если верить источнику, аппарат будет стоить 2000 евро, что дороже, чем iPhone 12 Pro Max в максимальной конфигурации памяти. При этом смартфон должен получить восьмиугольную пентакамеру, которая делает его претендентом на звание лучшего камерофона на рынке.

Напомним, что официальная презентация смартфонов серии Mate 40 запланирована на 22 октября. В линейку войдут модели Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Предполагается, что смартфоны получат фирменную восьмиядерную платформу Kirin 9000 и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Стандартная модель должна получить 6,4-дюймовый плоский экран, а Pro-версия – 6,7-дюймовую изогнутую на боковые грани панель.