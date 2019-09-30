Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro получат 5-нанометровую SoC Kirin 1000

Самыми новыми флагманскими смартфонами Huawei являются представленные в начале сентября Mate 30 и Mate 30 Pro, работающие на основе новой платформы Kirin 990. Сегодня сетевые источники поделились информацией о следующей однокристальной системе китайского производителя. Утверждается, что чипсет Kirin 1000 будет производиться по 5-нанометровому техпроцессу. Причем Huawei уже выпустила пробные экземпляры. Первыми смартфонами на основе Kirin 1000 ожидаемо станут Mate 40 и Mate 40 Pro. Эксперты ждут от новой платформы большей производительности и заметно сниженного энергопотребления.