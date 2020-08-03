Huawei Mate 40 получит 5-нм чипсет Kirin 1020

Недавно в сети появилась информация о том, что из-за американских санкций часть флагманских смартфонов серии Huawei Mate 40 выйдет не только на фирменной платформе Kirin 1020, но и на топовом процессоре MediaTek. Сегодня стало известно, что данные слухи недостоверны, поскольку Huawei успеет выпустить в срок нужное количество своих чипсетов.

Предыдущие слухи прочили старшей модели Huawei Mate 40 Pro дизайн с очень тонкими нижней и верхней рамками, сдвоенную врезанную фронтальную камеру, круглый блок квадрокамеры с перископным модулем, который обеспечит 55-кратный гибридный зум, и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Официальная презентация смартфонов ожидается в сентябре этого года.