Huawei Mate 40 получит частоту обновления 90 Гц

Китайский технологический гигант Huawei официально представит серию Mate 40 на мероприятии, запланированном на 22 октября, тизеры Mate 40 начали выходить частями. Последний тизер представлен в виде видео, опубликованного на официальной странице Huawei.

Тизер сопровождается текстом: Мастер помогает, второй становится мастером. 22 октября # Huawei Mate40 # Advanced Smooth. Само видео - это игра о межзвездном космическом сражении. Некоторые пользователи сети обнаружили, что, когда номер кадра игры в нижнем левом углу становится равным 90, оборудование космического корабля в игре обновляется, что должно означать, что серия Mate 40 обновит всю систему до экрана 90 Гц.

Также ожидается, что Huawei Mate 40 будет оснащен 5-нм чипсетом Kirin 9000 и будет использовать изогнутый экран.