Huawei Mate 50 RS Porsche Design готов к выходу

Магазин Huawei на крупной китайской площадке JD объявил, что топово смартфон Huawei Mate 50 RS Porsche Design станет доступен для покупки уже 21 сентября по цене в 1860 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 без модема 5G, 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и разрешением 1212:2616 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и переменная диафрагма от f/1,4 до f/4,0), 13 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископный модуль с 200-кратным гибридным зумом), 10-канальным мультиспектральным датчиком и лазерным автофокусом, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, керамической тыльной панелью с синей и фиолетовой расцветками, а также поддержкой спутниковой связи.