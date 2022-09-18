Huawei Mate 50 RS Porsche Design готов к выходу

Магазин Huawei на крупной китайской площадке JD объявил, что топово смартфон Huawei Mate 50 RS Porsche Design станет доступен для покупки уже 21 сентября по цене в 1860 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 без модема 5G, 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и разрешением 1212:2616 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и переменная диафрагма от f/1,4 до f/4,0), 13 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископный модуль с 200-кратным гибридным зумом), 10-канальным мультиспектральным датчиком и лазерным автофокусом, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, керамической тыльной панелью с синей и фиолетовой расцветками, а также поддержкой спутниковой связи.
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