Huawei Mate 50 со стеклом Kunlun появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу версию флагмана Huawei Mate 50 с защитным стеклом Huawei Kunlun. Ранее этот вариант был доступен только в старшей модели Huawei Mate 50 Pro. Если верить производителю, Kunlun Glass в 10 раз прочнее «обычного защитного стекла». При этом оно защищает не только экран смартфона, но и заднюю панель.

Напомним, что Huawei Mate 50 оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1224 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной основной камерой XMAGE с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766, оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхширик на Sony IMX688) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 без модема 5G, 8 ГБ ОЗУ, поддержкой спутниковой связи, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 и NFC, аккумулятором на 4460 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68.