Huawei Mate 50 со стеклом Kunlun появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу версию флагмана Huawei Mate 50 с защитным стеклом Huawei Kunlun. Ранее этот вариант был доступен только в старшей модели Huawei Mate 50 Pro. Если верить производителю, Kunlun Glass в 10 раз прочнее «обычного защитного стекла». При этом оно защищает не только экран смартфона, но и заднюю панель.

Напомним, что Huawei Mate 50 оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1224 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной основной камерой XMAGE с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766, оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхширик на Sony IMX688) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 без модема 5G, 8 ГБ ОЗУ, поддержкой спутниковой связи, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 и NFC, аккумулятором на 4460 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68.
Смартфоны Infinix Note 12 Pro и Hot 12 Pro скоро выйдут в Ро…
Компания Infinix объявила о том, что уже в начале грядущей осени выпустит на российский рынок смартфоны N…
iPhone SE 4 получит одинарную камеру …
Китайское издание Mydrivers поделилось новыми подробностями о следующем поколении iPhone SE. По данным ис…
Google официально представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro…
Только что компания Google официально представила миру свои новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которы…
Samsung Galaxy A14 получит стильный дизайн …
Известный своей осведомленностью инсайдер Стив Хеммерстофер продолжает публиковать изображения еще не пре…
Redmi Note 12 Pro получит 50-Мп камеру…
Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Redmi Note 12 Pro+, официальный …
Samsung Galaxy A33 5G получил Android 13…
Буквально несколько дней назад мы сообщали о том, что компания Samsung уже активно тестирует на своих фла…
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры…
Не так давно стартовали продажи смартфона vivo V25e, получившего камеру с системой стабилизации, модуль N…
Представлены первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO…
В сети появились первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO X90. Благодаря рекламному тизеру известн…
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor