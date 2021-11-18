Huawei Mate 50 выйдет раньше ожидаемого

Сетевые источники сообщают о том, что флагманские смартфоны серии Huawei Mate 50 выйдут раньше, чем предполагалось. Если ранее считалось, что их дебют состоится только летом 2022 года, то новые данные указывают на март следующего года. Утверждается, что Mate 50 будет построен на двух платформах – Snapdragon 898 без поддержки сотовых сетей пятого поколения и фирменной Kirin 990.

Ранее стало известно, что топовый камерофон Huawei P50 Pro на флагманском процессоре Snapdragon 888 появится в продаже в середине или в конце следующего месяца. Версия на фирменной платформе Kirin успешно продается в Китае еще с августа этого года.