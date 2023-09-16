Huawei Mate 60 Pro прошел краш-тест

На YouTube-канале PBKreviews появилось видео с краш-тестом флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro, который вышел месяц назад в Китае. На видео аппарат не только бросают на пол и царапают гравием, но и переезжают автомобилем. В итоге смартфон отделался лишь трещиной на блоке камеры и небольшими царапинами рамки корпуса. Судя по всему, защитное стекло Kunlun второго поколения ни в чем не уступают более популярному Gorilla Glass.

Напомним, что Huawei Mate 60 Pro оснащается 6,82-дюймовым OLED-LTPO-дисплеем с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 88 Вт, 50 Вт и 20 Вт соответственно, поддержкой звонков по спутниковой связи и фирменной однокристальной системой Kirin 9000s.
Samsung Galaxy S24 Plus получит ёмкий аккумулятор …
В сети появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy S24 Plus, релиз которого ожидается в начале следу…
Nubia RedMagic 8S Pro появился в глобальной продаже …
Бренд Nubia дал старт международным продажам игрового смартфона RedMagic 8S Pro, который оценен в 650, 78…
Google Pixel 8 получит три расцветки …
Профильное издание WinFuture поделилось новыми подробностями о флагманских смартфонах Google Pixel 8, офи…
Прототип Samsung Galaxy Z Fold6 показали на фото …
Компания Samsung только недавно выпустила флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold5, а известный инфор…
OnePlus Ace 2 Pro возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной рейтинг самых производительных флагманских смартфонов, ра…
Samsung Galaxy S23 Ultra получил новые расцветки …
Компания Samsung объявила о выпуске двух новых цветовых вариантов для смартфона Galaxy S23 Ultra. Речь ид…
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-…
В центре внимания сегодня будет среднебюджетный смартфон TECNO Spark 10 Pro с 6.8-дюймовым дисплеем, подд…
В сеть утекли тизеры Samsung Galaxy Z Fold5…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал рекламные изображения складных смартфонов Samsung Galaxy Z…
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor